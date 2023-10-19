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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

Эсминец США перехватил несколько ракет у берегов Йемена

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Эсминец ВМС США USS Carney уничтожил в четверг у побережья Йемена несколько запущенных ракет, сообщает CNN со ссылкой на источники.

"Корабль ВМС США, действующий на Ближнем Востоке, произвел перехват нескольких ракет около берегов Йемена в четверг, заявили CNN два представителя властей США", - передает телеканал.

Один источник заявил, что эсминец сбил две или три ракеты. Другой представитель властей уточнил, что ракеты запустили йеменские повстанцы-хуситы. Однако неясно, целились ли они по эсминцу, или хотели поразить другой объект.

В минувшую среду эсминец прошел через Суэцкий канал и вошел в Красное море.

Ранее на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке войска США в Сирии и Ираке неоднократно подвергались ударам с использованием БПЛА.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила кровопролитное нападение на юг Израиля. В ответ Армия обороны Израиля приступила к военной операции против ХАМАС. В четверг министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что израильские войска вскоре могут войти в сектор Газа.

ВМС США Йемен Суэцкий канал
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