Временный спикер палаты представителей США угрожает покинуть пост

Патрик Макгенри в окружении журналистов Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Временный спикер палаты представителей Патрик Макгенри грозит уйти в отставку, сообщает телеканал NBC News.

"На сегодняшнем заседании за закрытыми дверями Макгенри сказал коллегам по республиканской партии, что может уйти в отставку с поста временного спикера, если республиканцы будут настаивать на том, чтобы он попытался внести законопроект о расширении его полномочий без открытого голосования ", - сообщает телеканал.

Отмечается, что таким образом Макгенри не желает создавать прецедент, который дал бы будущим временным спикерам всю полноту полномочий спикеров, избранных в палате представителей. По его мнению, в итоге не будет необходимости избирать спикеров в будущем.

Ранее сообщалось, что палата представителей конгресса США в среду по итогам второго раунда голосования не смогла избрать нового спикера: выдвинутый республиканцами Джим Джордан вновь не набрал достаточного количества голосов.

Представитель Джордана Рассел Дай заявил NBC News, что следующее голосование состоится в 10 часов утра (17:00 мск) в пятницу.

3 октября в палате представителей проголосовали за отставку республиканца Кевина Маккарти с поста спикера. Это спровоцировало споры в рядах конгрессменов-республиканцев. Временным спикером был назначен республиканец Макгенри.

Пока палата представителей не изберет спикера, она не может заниматься согласованием бюджета и принимать законы.