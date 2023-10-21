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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Бронетанковая дивизия выдвинулась на восток Польши в рамках учения

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Польская бронетанковая дивизия выдвинулась на восток страны в рамках учения, сообщило в субботу министерство народной обороны Польши.

"Жагань, Мендзыжеч, Свентошув (города дислокации подразделений 11-й бронекавалерийской Любушской дивизии польских ВС - "ИФ") - все дороги ведут на восток. В ближайшие дни солдаты "Черной дивизии" и подчиненные подразделения будут выполнять задачи в рамках учений Borsuk-23", - говорится в сообщении.

"Предстоит преодолеть сотни километров", - добавили там.

Помимо 11-й Любушской бронекавалерийской дивизии участие в маневрах принимают подчиненные подразделения - 17-я Великопольская механизированная бригада, 10-я бронекавалерийская бригада, 23-й артиллерийский полк, а также 11-й командный батальон, дислоцирующийся в Жагани.

Отмечается, что основной задачей учения будет маневрирование пунктов управления, а также планирование и реализация движения подразделений на большое расстояние, включая преодоление водных препятствий. При этом, учения являются "подготовкой командования и штаба "Черной дивизии" и подчиненных ей подразделений к предстоящим международным учениям DRAGON-24 и Defender Europe 24, которые пройдут в первом квартале следующего года".

Польша
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