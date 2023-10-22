Китай призвал ООН созвать масштабный саммит по Ближнему Востоку

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Специальный посланник правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь призвал ООН созвать мирную конференцию для урегулирования палестино-израильского конфликта. Его слова приводятся на официальном сайте внешнеполитического ведомства Китая.

"Организация Объединенных Наций должна способствовать скорейшему созыву более авторитетной, более влиятельной и более масштабной международной мирной конференции", - сказал он.

Китайский дипломат отметил, что эскалация конфликта является доказательством недопустимости игнорирования палестинского вопроса. Он подчеркнул, что выходом из замкнутого круга палестино-израильского конфликта может стать возвращение к плану "Два государства для двух народов" и создание независимого палестинского государства.