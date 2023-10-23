Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

В КНДР обвинили США в разжигании палестино-израильского конфликта

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Северная Корея заявила, что США ответственны за израильско-палестинский конфликт.

В миреСБ ООН не поддержал резолюцию РФ о прекращении огня между Израилем и ХАМАССБ ООН не поддержал резолюцию РФ о прекращении огня между Израилем и ХАМАСЧитать подробнее

"США являются зачинщиком ситуации на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении Центрального информационного агентства (ЦТАК) Северной Кореи.

"Массовая бойня на Ближнем Востоке усиливается из-за предвзятого и преднамеренного подстрекательства США", - утверждается в статье.

Север также выразил несогласие с тем, что Вашингтон на прошлой неделе наложил вето на резолюцию Совбеза ООН, призывающую обеспечить доступ гуманитарной помощи в Газу.

Пхеньян обрушился с критикой как на США, так и на Европейский союз в связи с голосованием, заявив, что Вашингтон "полностью уничтожил небольшой шанс предотвратить ухудшение ситуации на Ближнем Востоке", а ЕС поддержал эту позицию.

Хроника 07 – 23 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
КНДР США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 23 октября

Обострение палестино-израильского конфликта

Военные Израиля нанесли удары по югу Ливана

Военные Израиля нанесли удары по югу Ливана
Обострение палестино-израильского конфликта

Глава Минобороны Израиля допустил, что операция в Газе займет до трех месяцев

Что произошло за день: воскресенье, 22 октября

Обострение палестино-израильского конфликта

Армия обороны Израиля по ошибке обстреляла пост египетских военных

Армия обороны Израиля по ошибке обстреляла пост египетских военных
Обострение палестино-израильского конфликта

Нетаньяху не знает, будет ли "Хезболла" воевать против Израиля

Обострение палестино-израильского конфликта

Израильский министр заявил о готовности ударить и по Ирану в случае войны с "Хезболлой"

Четыре человека погибли в результате удара шторма "Бабет" в Европе

Четыре человека погибли в результате удара шторма "Бабет" в Европе

Цена бутылки выставленного на Sotheby's виски может дойти до $1,4 млн

Цена бутылки выставленного на Sotheby's виски может дойти до $1,4 млн

МИД РФ подтвердил участие Лаврова в министерской встрече в формате "3+3" в Иране

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });