В КНДР обвинили США в разжигании палестино-израильского конфликта

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Северная Корея заявила, что США ответственны за израильско-палестинский конфликт.

"США являются зачинщиком ситуации на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении Центрального информационного агентства (ЦТАК) Северной Кореи.

"Массовая бойня на Ближнем Востоке усиливается из-за предвзятого и преднамеренного подстрекательства США", - утверждается в статье.

Север также выразил несогласие с тем, что Вашингтон на прошлой неделе наложил вето на резолюцию Совбеза ООН, призывающую обеспечить доступ гуманитарной помощи в Газу.

Пхеньян обрушился с критикой как на США, так и на Европейский союз в связи с голосованием, заявив, что Вашингтон "полностью уничтожил небольшой шанс предотвратить ухудшение ситуации на Ближнем Востоке", а ЕС поддержал эту позицию.