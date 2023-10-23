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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

Израильские аналитики оценили число бойцов "Хезболлы" в 50-100 тыс. человек

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В рядах "Хезболлы" состоят 50 - 100 тыс. бойцов регулярных формирований и резервистов, движение имеет на вооружении более 100 тыс. реактивных снарядов, сотни высокоточных ракет, сообщает "Аль-Арабийя" со ссылкой на доклад израильского Института исследований национальной безопасности.

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"Обширный арсенал включает в себя примерно 150 - 200 тыс. реактивных, минометных снарядов, ракет, сотни из которых являются высокоточными и крайне разрушительными", - цитирует телеканал выдержки из доклада.

В частности, в арсеналах "Хезболлы" - 40 тыс. снарядов от реактивных систем залпового огня "Град" с дальностью боя 15 - 20 км, примерно 80 тыс. снарядов, которые можно запускать на расстояние до 100 км, и 30 тыс. снарядов и ракет, способных достигать целей на расстоянии 200 - 300 км.

Кроме того, движение имеет на вооружении несколько сотен баллистических ракет иранского производства "Фатех"-110, которые оснащены боеголовками в 500 кг и системой наведения по GPS.

Отмечается, что "Хезболла" вооружена и зенитными ракетами китайского производства C-802, зенитными ракетами типа SA-17 и SA-22, способными сбивать БПЛА и вертолеты, противокорабельными ракетами "Яхонт" и противотанковыми управляемыми ракетами "Корнет".

В настоящее время израильские военные проводят масштабные операции против группировки ХАМАС в секторе Газа. Одновременно с этим периодически происходят перестрелки между Армией обороны Израиля и бойцами "Хезболлы" на границе Израиля с Ливаном. Израильская сторона отмечала, что "Хезболла" обстреливало Израиль минометными снарядами и противотанковыми ракетами.

Израиль Хезболла
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