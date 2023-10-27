Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:27

FATF призвала все юрисдикции внедрять стандарты по борьбе с финансирован ем терроризма

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Участники пленарного заседания Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) обсудили события на Ближнем Востоке и признали необходимость полного внедрения всеми юрисдикциями стандартов организации для пресечения финансирования терроризма.

Как сказано на сайте организации, эти стандарты включают анализ и обмен информацией о сетях финансирования терроризма, а также использование таких инструментов, как финансовые санкции и конфискация, для того, чтобы отрезать террористов от их источников дохода и ослабить инфраструктуру, необходимую этим группам для достижения их деструктивных целей.

Это также предусматривает включение выявленных террористов и террористических групп в санкционный список в соответствии с соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН.

FATF намерена опубликовать ключевой доклад о краудфандинге для финансирования терроризма. Она будет проводить работу по криминализации странами-членами финансирования терроризма.

FATF ООН Ближний Восток
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Палестинцы сообщают об израильских танках в секторе Газа

Палестинцы сообщают об израильских танках в секторе Газа
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль нанес мощные авиаудары по всему сектору Газа

Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС заявил об отключении Израилем в секторе Газа связи и интернета

ХАМАС заявил об отключении Израилем в секторе Газа связи и интернета

Премьер Словакии потребовал гарантий законного расходования Киевом средств ЕС

Обострение палестино-израильского конфликта

Армия обороны Израиля за ночь поразила 250 военных объектов ХАМАС

Армия обороны Израиля за ночь поразила 250 военных объектов ХАМАС
Обострение палестино-израильского конфликта

Израильская армия совершила рейд на территорию Газы

Израильская армия совершила рейд на территорию Газы

Что случилось этой ночью: пятница, 27 октября

Фондовый рынок США завершил в минусе вторую сессию подряд

Фондовый рынок США завершил в минусе вторую сессию подряд

Спикер палаты представителей не одобрил объединение помощи Израилю и Украине

США нанесли авиаудары по двум объектам в Сирии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });