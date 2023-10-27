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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:27

FATF включила в "серый" список по отмыванию денег Болгарию

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force) обновила "серый" список государств, находящихся на усиленном мониторинге с точки зрения отмывания денег и финансирования терроризма.

Из списка были исключены Албания, Каймановы острова, Иордания и Панама и включена Болгария.

Сейчас в перечне также есть Барбадос, Буркина Фасо, Гаити, Гибралтар, Демократическая Республика Конго, Йемен, Ямайка, Мали, Мозамбик, Нигерия, ОАЭ, Сенегал, Южный Судан, Сирия, Танзания, Турция, Уганда, Филиппины и ЮАР.

При этом FATF оставила без изменений список высокорискованных юрисдикций - так называемый "черный" список. В него включены страны, в отношении которых требуется принятие контрмер - это КНДР и Иран, и в отношении которых нужно применение усиленной должной осмотрительности, соразмерной рискам (Мьянма).

FATF Албания Болгария Панама
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