Палестинцы сообщают об израильских танках в секторе Газа

Израильский танк на границе сектора Газа Фото: MARCUS YAM / LOS ANGELES TIMES

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Танки армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу вечером проводят операции на территории сектора Газа, сообщают израильские СМИ со ссылкой на палестинские источники.

По этим данным, завязались бои между израильскими военными и обороняющими Газу бойцами палестинских военизированных формирований.

Ранее в пятницу сообщалось об активизации ударов по северу сектора Газа.

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что израильские военные интенсифицировали боевые операции против группировки ХАМАС в секторе Газа. Он добавил, что сухопутные силы в ближайшие часы "расширят" операции. При этом Хагари не стал пояснять, станет ли это началом масштабной операции в анклаве.

В последние дни израильские военные проводили ограниченные по масштабам наземные операции на территории сектора Газа. Каждый раз они заканчивались тем, что военные возвращались на израильскую территорию.