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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:27

Палестинцы сообщают об израильских танках в секторе Газа

Палестинцы сообщают об израильских танках в секторе Газа
Израильский танк на границе сектора Газа
Фото: MARCUS YAM / LOS ANGELES TIMES

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Танки армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу вечером проводят операции на территории сектора Газа, сообщают израильские СМИ со ссылкой на палестинские источники.

По этим данным, завязались бои между израильскими военными и обороняющими Газу бойцами палестинских военизированных формирований.

Ранее в пятницу сообщалось об активизации ударов по северу сектора Газа.

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что израильские военные интенсифицировали боевые операции против группировки ХАМАС в секторе Газа. Он добавил, что сухопутные силы в ближайшие часы "расширят" операции. При этом Хагари не стал пояснять, станет ли это началом масштабной операции в анклаве.

В последние дни израильские военные проводили ограниченные по масштабам наземные операции на территории сектора Газа. Каждый раз они заканчивались тем, что военные возвращались на израильскую территорию.

Армия обороны Израиля сектор Газа ХАМАС
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