ВКС РФ нанесли удары по пунктам управления террористов в провинциях Идлиб и Латакия

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Воздушно-космические силы России (ВКС) нанесли удары по пунктам управления и укрытиям боевиков, обстреливавших позиции сирийских правительственных войск, сообщил на брифинге журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"ВКС России нанесли авиационные удары по объектам боевиков, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск. Поражены подземные укрытия и пункты управления незаконных вооруженных формирований в районах населенных пунктов Кбана провинции Латакия, Бариша и Эриха провинции Идлиб", - сказал Кулить.

Контр-адмирал также сообщил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" ("Джабхат ан-Нусра" ("Джебхат Фатх аш-Шам")- террористическая группировка, деятельность которой запрещена в России): в провинции Алеппо - два обстрела, в провинции Латакия - один обстрел.

Кроме того, по сообщению контр-адмирала, авиация западной коалиции во главе с США продолжает осуществлять полеты в нарушение Протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксирован один случай нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанный с несогласованным с российской стороной полетом беспилотного летательного аппарата. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 16 нарушений тремя парами истребителей F-15, двумя парами истребителей F-16, двумя парами истребителей "Rafale" и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции", - сказал Кулить.