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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:51

ВКС РФ нанесли авиаудары по подземным укрытиям боевиков в Сирии

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Воздушно-космические силы России нанесли авиаудары по объектам незаконных вооруженных формирований, причастных к обстрелам сирийских правительственных войск, заявили российские военные.

"Поражены подземные укрытия боевиков в районах населенных пунктов Кбана провинции Латакия, Инкзик и Баксамтах провинции Идлиб", - сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

Он также отметил, что авиация так называемой "международной антитеррористической коалиции" во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение Протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксирован один случай нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанный с несогласованным с российской стороной полетом беспилотного летательного аппарата. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 14 нарушений четырьмя парами истребителей F-15, двумя парами истребителей F-16 и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции", сказал контр-адмирал.

В ЦПВС заявляют, что подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.

Вадим Кулить Сирия Россия
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