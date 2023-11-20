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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Бундесбанк спрогнозировал снижение ВВП Германии в IV квартале 2023 года

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Экономика ФРГ продолжит снижение в четвертом квартале, хотя в начале 2024 года можно ожидать восстановления, прогнозирует Бундесбанк в ежемесячном отчете.

"Германская экономика продолжает двигаться по неспокойным экономическим водам", - пишут аналитики ЦБ.

ВВП Германии в третьем квартале уменьшился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, по предварительным расчетам Федерального статистического агентства страны. Окончательные данные будут опубликованы 24 ноября.

Если снижение продлится два квартала подряд, это будет означать рецессию в экономике, отмечает MarketWatch.

Промышленная база страны остается слабой из-за низкого внешнего спроса, и она продолжает испытывать шок от высоких цен на энергоносители, отмечается в сообщении ЦБ. В третьем квартале частные инвестиции сократились из-за повышения процентных ставок Европейским центральным банком, в то время как производство резко упало в таких секторах, как автомобилестроение, которое ранее оказывало поддержку экономике.

Но Бундесбанк видит предварительные признаки медленного улучшения ситуации в начале следующего года. В том числе повышение заработной платы и ослабление инфляции должны постепенно улучшить потребительские настроения.

"Даже если частные домохозяйства будут сохранять осторожность в своих расходах какое-то время, они, вероятно, будут вновь постепенно увеличивать реальное потребление", - говорится в докладе.

Бундесбанк Германия ЕЦБ
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