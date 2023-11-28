Белоруссия получила около $500 млн за счет ввозных таможенных пошлин ЕАЭС

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Белоруссия получила около $500 млн за счет распределения ввозных таможенных пошлин Евразийского экономического союза, сообщил во вторник гостелеканал ОНТ.

"Почти 500 миллионов долларов в бюджет Беларуси. Столько получила наша страна в этом году за счет распределения ввозных таможенных пошлин Евразийского экономического союза. Сегодня в Счетной палате России - заседание высших органов финансового контроля государств ЕАЭС. Подвели итоги совместной проверки порядка зачисления и распределения средств от импортеров", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в общей сложности, сумма ввозных пошлин на территорию ЕАЭС превысила $10 млрд.

"Каждая из стран впоследствии получает в бюджет свою долю. Норматив для Беларуси - почти 5% от общих поступлений", - сообщил телеканал.