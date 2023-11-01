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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Байден предложил назначить эксперта по Индо-Тихоокеанскому региону первым замом госсекретаря

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Следующим первым заместителем госсекретаря США может стать эксперт по Индо-Тихоокеанскому региону Курт Кэмбелл.

"Президент США Джо Байден объявил о намерении номинировать Курта Кэмпбелла на этот пост", - сообщается в коммюнике, распространенном администрацией США в среду.

В документе отмечается, что с января 2021 года Кэмбелл занимает пост координатора по делам Индо-Тихоокеанского региона в Совете национальной безопасности США.

Сейчас временно в этой должности находится Виктория Нуланд, ранее ее занимала Вэнди Шерман.

Кэмпбелл родился в 1957 году. В администрации США ранее он занимал несколько должностей, в частности, заместителя помощника министра обороны по Азиатско-Тихоокеанскому региону. Кэмпбелл служил офицером ВМС США в Объединенном комитете начальников штабов и начальником специального разведывательного подразделения военно-морских операций.

В 2009-2013 гг. он занимал пост помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана в администрации экс-президента Барака Обамы. Он также является председателем и генеральным директором компании Asia Group, которую он основал в феврале 2013 года.

В первый день работы администрации нынешнего президента США Джо Байдена Кэмпбелла назначили координатором Совета национальной безопасности по Индо-Тихоокеанскому региону.

США Джо Байден Виктория Нуланд Курт Кэмбелл
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