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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:13

В Пекине простились с экс-премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - На мемориальном кладбище Бабаошань в Пекине в четверг состоялась церемония прощания с бывшим премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном, который скончался в конце октября, сообщают китайские СМИ.

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На церемонии присутствовали, в частности, председатель КНР Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань и еще шесть членов Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК.

По сообщениям СМИ, Ли Кэцяна кремировали.

Сотни людей собрались в четверг возле государственного похоронного бюро в Пекине и у дома, в котором вырос Ли Кэцян, в провинции Аньхой на востоке Китая, чтобы почтить его память.

Многие правительственные учреждения в Китае, а также посольства и консульства КНР за рубежом в день похорон Ли Кэцяна приспустили флаги.

Ли Кэцян скончался 27 октября в возрасте 68 лет.

Он руководил правительством Китая с 2013 по 2023 годы. В момент кончины он находился на отдыхе в Шанхае.

Причиной смерти называют сердечный приступ.

Ли Кэцян
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