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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Израиль начал депортировать в Газу палестинских рабочих

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Израильские власти начали депортировать в сектор Газа тысячи палестинских рабочих, которые находились в Израиле и на оккупированном Западном берегу реки Иордан с начала обострения конфликта 7 октября, сообщили в пятницу израильские СМИ.

Согласно решению, принятому накануне военно-политическим кабинетом, Израиль прекращает все контакты с сектором Газа, палестинских рабочих из Газы больше не будет в Израиле, а рабочие, которые находились в Израиле в день начала войны, будут возвращены в Газу, отмечают израильские СМИ.

Кроме того, правительство решило вычесть из фондов для финансирования Палестинской национальной администрации все средства, предназначенные для сектора Газа.

После начала войны Израиль отказал в разрешениях на работу палестинцам, находившимся в стране легально, и тысячи из них содержались в пенитенциарных учреждениях на Западном берегу реки Иордан.

Большинство палестинцев из Газы заняты на неквалифицированных работах в таких секторах, как сельское хозяйство и строительство, отмечают израильские СМИ.

По состоянию на 2023 год, в Израиле работало легально около 150 тыс. палестинцев.

7 октября правящая в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами этой атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС.

Израиль ХАМАС сектор Газа Палестина
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