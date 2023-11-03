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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Что произошло за день: пятница, 3 ноября

Заочный приговор Верзилову, задержание интернет-коуча и объем ФНБ

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Экономика России в 2023 году вырастет на 2,8-3%, заявил Владимир Путин.

- Иноагент Петр Верзилов заочно приговорен к 8,5 года колонии за фейки про ВС РФ. Ему на четыре года запрещено администрировать интернет-ресурсы. Срок наказания Верзилову будет исчисляться с момента его задержания на территории РФ либо экстрадиции в Россию.

- ФНБ в октябре уменьшился на 107 млрд рублей, до 13,54 трлн рублей.

- Израиль перестал предупреждать Россию об ударах по Сирии, сообщил Bloomberg. В МИД РФ подтвердили, что удары по гражданским аэропортам Дамаска, Алеппо становятся неожиданностью, они не согласованы.

- Путин пообещал, что на события в Дагестане отреагируют в соответствии с законом. Пока же следователи установили более 20 активных участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, ущерб от их действий составляет сотни миллионов рублей. Региональные власти вновь призывают не поддаваться на провокации и не принимать участие в незаконных митингах.

- Полицейские задержали известного блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова. В отношении него заведено дело по статье УК "Мошенничество".

- Умер двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Протопопов. Ему был 91 год.

- До 90% территории РФ уже покрыто снегом, сообщил Роман Вильфанд. Москву же ждут теплые, но дождливые и ветреные выходные: днем 5 ноября ожидается до +15 градусов.

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