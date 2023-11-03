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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

До 90% территории РФ покрыто снегом

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Снежный покров установился на 85-90% территории России, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Сейчас можно говорить о том, что 85-90% территории покрыто снегом. Но поскольку мы живем в Москве, нам кажется, что быть этого не может. Но это так", - сказал Вильфанд.

Он отметил, что хотя север Южного федерального округа и Центральный федеральный округ освободились от снега, вся остальная территория страны уже покрыта снегом. Также не установился снежный покров на небольшой территории Забайкальского края, в Приморье и Хабаровском крае, но в двух последних, из-за сложной погоды и осадков, после выходных ситуация изменится.

Говоря о погоде, Вильфанд сообщил, что по прогнозам, 5, 6 и 7 ноября "в результате выхода циклона с севера Китая, очень сложная погода прогнозируется в Приморье".

Научный руководитель Гидрометцентра напомнил, что в течение последних двух месяцев "природа очень лояльно и благосклонно относилась к Приморскому краю". После того, как в августе в регионе были "небывалые, неслыханные доселе дожди, когда выпадали за сутки осадки, превышающие 140-160 мм", в течение сентября и октября в Приморье выпало всего 50 мм осадков. "Сейчас там опять будет сложная ситуация", - добавил он.

Так, 6 ноября в Приморском крае будут сильные и очень сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, а также ветер до 17-22 м/с, а на побережье, включая Владивосток, - до 30 - 32 м/с.

Этот циклон затронет и Хабаровский край, где 5 ноября на тихоокеанском побережье ожидается усиление ветра до 24-29 м/с, а 6 и 7 ноября на юге Хабаровского края прогнозируется мокрый снег, снег, местами сильные, метель и ветер до 23 м/с и заметные гололедные явления.

Сильный снег, мокрый снег и дождь, а также гололед прогнозируется в южных районах республики Коми, в Архангельской и Вологодской областях.

Наиболее сложная погодная ситуация, как уточнил Вильфанд, прогнозируется в Сибири из-за резкого понижения температуры. Так, в Туве температура сегодня ночью и завтра днем понизится на 10-13 градусов, также там прогнозируются осадки в виде мокрого снега и затем снега, гололедица и ветер до 15 м/с. Сильный снег, метель и ветер до 15-20 м/с прогнозируется в Хакасии. В различных районах Красноярского края будет сильный снег и ветер до 25 м/с.

Роман Вильфанд Гидрометцентр РФ
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