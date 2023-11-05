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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

Газу покинули уже 300 американцев

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Из сектора Газа за время конфликта Израиля с ХАМАС эвакуировали примерно 300 граждан США, сообщил заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер.

"Мы считаем, что в Газе есть еще какое-то число американцев, но за прошедшие несколько дней путем активных переговоров со всеми сторонами, которые имеют отношение к конфликту, мы смогли добиться выезда 300 американцев", - заявил Файнер телеканалу CBS News.

Он добавил, что Вашингтон продолжит работать над эвакуацией остальных своих граждан из анклава.

Эвакуация иностранных граждан из Газы в Египет началась ранее на этой неделе. Люди покидают анклав через КПП "Рафах".

Хроника 07 октября – 05 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Вашингтон Египет США ХАМАС Израиль
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