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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Представители Армении и США обсудили военное сотрудничество

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Вопросы развития армяно-американского военного сотрудничества обсудили на встрече в Штутгарте первый заместитель министра обороны Армении, начальник Генштаба ВС генерал-лейтенант Эдвард Асрян и заместитель командира Европейского командования ВС США генерал-лейтенант Стивен Башам.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении в понедельник, Асрян посетил штаб-квартиру Европейского командования ВС США 1-3 ноября по приглашению. Его встреча с Башамом прошла 3 ноября. В ведомстве отметили, что Асрян представил детали проводимых в вооруженных силах Армении реформ и ожидаемой от США поддержки в деле их реализации.

"Стивен Башам выразил готовность США продолжать содействие текущим программам сотрудничества, а также инициировать новые направления сотрудничества по следующим сферам: профессионализация вооруженных сил, укрепление профессионального сержантского состава, модернизация системы управления, миротворчество, военная медицина, военное образование и боевая подготовка, учения и прочее", - заявили в Минобороны.

Отмечается, что стороны обсудили также вопросы региональной безопасности.

В рамках визита генерал-лейтенант Асрян посетил также расположенный в Гогенфельсе (ФРГ) объединенный многонациональный центр подготовки Сухопутных войск ВС США в Европе (Joint Multinational Readiness Center - JMRC) и Академию сержантского состава (NCO Academy).

Армения США
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