Польша получила от Южной Кореи десять истребителей FA-50

До конца года ожидается поставка еще двух самолетов

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В Польшу поступили почти все заказанные в Южной Корее для поставки в текущем году истребители FA-50, сообщил в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"9-й и 10-й экземпляры FA-50 уже находятся в Польше. Сегодня начинается процесс их интеграции в Минске-Мазовецком (город в восточно-центральной Польше - ИФ)", - говорится в сообщении в официальном аккаунте главы Минобороны в соцсети X.

Ранее Блащак сообщал, что до конца 2023 года Сеул поставит Варшаве 12 южнокорейских истребителей FA-50.

В последующие годы планируются дальнейшие поставки таких самолетов, конкретные сроки пока не назывались.

FA-50 Fighting Eagle - легкий двухместный южнокорейский боевой самолет. Его основное вооружение - 20-мм пушка, также FA-50 может нести широкий диапазон бортового вооружения, включая ракеты класса "воздух-воздух" AIM-9 Sidewinder, ракеты класса "воздух-земля" AGM-65 Maverick, а также несколько различных типов авиабомб.