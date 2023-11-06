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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:22

Президент Польши поручил премьеру сформировать новое правительство

Президент Польши поручил премьеру сформировать новое правительство
Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Президент Польши Анджей Дуда обратился к действующему премьер-министру страны Матеушу Моравецкому с просьбой попытаться сформировать новое правительство, сообщает в понедельник Associated Press (AP).

"После тщательного анализа и консультаций я решил доверить миссию по формированию правительства премьер-министру Матеушу Моравецкому", - заявил Дуда в телеобращении к нации.

На общенациональных выборах в Польше консервативная партия "Право и справедливость", в которую входит Моравецкий, уступила парламентское большинство союзу трех оппозиционных партий: "Гражданской коалиции", "Третьего пути" и "Новых левых". Дуда подчеркнул, что партия Моравецкого должна получить шанс остаться у власти, так как она набрала больше голосов, чем любая другая отдельно взятая партия.

Польский лидер сообщил, что кандидатами на пост премьер-министра Польши были Моравецкий и лидер оппозиции Дональд Туск.

Президент добавил, что, если Моравецкий потерпит неудачу, он передаст миссию по формированию правительства Туску.

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По данным AP, решение Дуды может задержать процесс формирование следующего правительства, так как Моравецкий, вероятно, не получит одобрение законодателей, необходимое для выполнения поручения президента.

Согласно конституции Польши, первым шагом при формировании правительства является то, что президент "назначает" премьер-министра и поручает ему сформировать кабинет министров, который затем должен быть одобрен парламентом. Только после этого президент может официально утвердить назначение премьер-министра и членов его правительства. Если кабинет министров не получает одобрения в парламенте, процесс повторяется с другим кандидатом в премьеры.

По результатам парламентских выборов, прошедших в Польше 15 октября, правящая партия "Право и справедливость" набрала 35,4% голосов, а "Гражданская коалиция" - 30,7%, однако вместе с оппозиционными "Третьим путем" (14,4%) и "Новыми Левыми" (8,6%) она получает большинство в парламенте.

Анджей Дуда Польша
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