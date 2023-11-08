ЕК оценила подготовку к вступлению в ЕС стран бывшей Югославии

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Европейская комиссия дала оценку подготовки к вступлению в Евросоюз Черногории, Сербии и Северной Македонии. Оценка содержится в материалах к докладу Еврокомиссии (ЕК) о процессе расширения ЕС по состоянию на 2023 год.

В Черногории, согласно документу, "прогресс в реформах по вступлению в ЕС в значительной степени застопорился", поскольку в отчетный период страна "пострадала от глубокой поляризации и политической нестабильности".

"В целом прогресс на переговорах о вступлении будет зависеть от реформ в сфере верховенства права", - подчеркивает ЕК. При этом в Брюсселе отмечают, что "Черногория продолжает полностью следовать общей внешней политике и политике безопасности" Евросоюза.

Сербия, по оценке ЕК, продолжила осуществление реформ, связанных со вступлением в ЕС, в том числе в области верховенства права.

"Сербия приступила к реализации конституционных поправок 2022 года, направленных на усиление независимости судебной власти, и приняла новое законодательство о СМИ. Реализация последнего может существенно улучшить нормативную среду. Однако для полного соответствия законодательству ЕС и европейским стандартам потребуются дальнейшие поправки", - сказано в рекомендациях Еврокомиссии.

ЕК также указала на необходимость для Сербии "в приоритетном порядке улучшить свое соответствие общей внешней политике и политике безопасности ЕС, включая ограничительные меры и заявления в отношении России".

В документе напоминается, что для нормализации отношений Сербии с Косово, несмотря на достигнутое соглашение, стороны еще не приступили к выполнению соответствующих обязательств, которые "представляют ключевую часть их европейского пути".

"Власти Северной Македонии последовательно заявляют, что вступление в ЕС остается их стратегической целью. Северная Македония продолжает полностью следовать общей внешней политике и политике безопасности ЕС", - отметили в Брюсселе.

В Еврокомиссии считают, что "страна также добилась определенного прогресса в области правосудия, свободы и безопасности, включая борьбу с организованной преступностью и управление миграцией".

От Северной Македонии ожидают дальнейших реформ в судебной системе, в госуправлении, включая управление государственными финансами, в сфере борьбы с коррупцией и организованной преступностью.