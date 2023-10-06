Глава ЕК по-прежнему исключает упрощенное вступление стран в Евросоюз

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что не может быть упрощенных путей для приема в ЕС новых членов, они должны добиться результатов в процессе подготовки который приведет их к европейским стандартам.

"Процесс вступления в Европейский союз основывается на заслугах. Это сегодня очень ясно подтвердилось в наших дискуссиях. Никаких упрощений, никакого автоматизма. Что касается вступления, оно основывается на заслугах", - сказала она на пресс-конференции в Гранаде после завершения неофициального саммита стран ЕС.

"И когда мы говорим, что это основано на заслугах, нужно, чтобы это применялось не только к процессу, который должны успешно завершить страны-кандидаты, но и к нам самим. Мы должны работать, чтобы подготовиться к тому, что, когда государства-кандидаты будут готовы вступить, мы были бы готовы их принять в Европейском союзе", - уточнила она.

Она напомнила, что ежегодный доклад Еврокомиссии по расширению ЕС и состоянию готовности каждой страны-кандидата будет представлен в начале ноября. По ее словам, это "позволит оценить положение дел и провести официальное обсуждение на декабрьском Европейском совете".

"ЕС имеет богатый опыт в плане расширения. Опыт показывает, что в каждом таком случае выгоду получала не только страна, вошедшая в Евросоюз, но и Европейский союз", - напомнила фон дер Ляйен.

При этом она упомянула как увеличение общего рынка, так и рост уровня жизни новой страны союза. В то же время она напомнила, что новые члены ЕС должны соответствовать определенным критериям.

"Принимаемая страна должны быть готова, и мы должны быть готовы - это обязательное условие для успеха", - резюмировала она.

Перед саммитом глава Евросовета Шарль Мишель заявлял, что, помимо стратегической повестки, предстоящая в Гранаде дискуссия затронет "будущее расширенного Европейского союза и последствия, которые это расширение может повлечь за собой" как для нынешних членов ЕС, так и для претендентов на членство в нем.