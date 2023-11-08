Эксперты из ОАЭ и России обсудили вопросы борьбы с изменением климата

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Посольство ОАЭ в Москве совместо с офисом COP 28 провело "разговоры экспертов в области климата" в онлайн формате.

Участие в панельной дискуссии приняли, д-р Абдула Малек, глава департамента энергоперехода офиса COP 28, господин Хамад Аль-Хебси замглавы дипмиссии ОАЭ в РФ, д-р Сергей Рогником директор Института Глобальных наук Финансового университета, Сергей Егоршев советник Генерального Директора компании Российский экологический оператор.

В рамках дискуссии обсуждались вопросы приоритетов климатической конференции COP 28, энергетический переход, новые подходы к достижению нулевых выбросов и инициативы по снижению выбросов углерода.

В мероприятии так же приняли участие студенты профильных факультетов МГУ, МГИМО и ВШЭ .

В рамках мероприятия стороны обсудили, какие шаги необходимо предпринять для востановления планеты и декарбонизации всех секторов экономики.

А также о достижениях ОАЭ в сфере борьбы с изменениями климата.

ОАЭ уже давно поднимают вопросы изменения климата. "У нашего правительства есть несколько национальных стратегий, определяющих цели перехода к энергетике и потребления, включая стратегическую инициативу ОАЭ "Чистый ноль к 2050 году", Экологическую повестку ОАЭ (2015-2030) и Национальный план ОАЭ по изменению климата (2017-2050)", - утончил замглавы миссии ОАЭ.

Более того, несмотря на то, что ОАЭ обладают седьмыми по величине доказанными запасами нефти в мире и седьмыми по величине запасами природного газа, они предприняли меры по диверсификации энергетического баланса и экономики ОАЭ. ОАЭ инвестировали $50 млрд в возобновляемые источники энергии в более чем 70 странах и обязались инвестировать более $50 млрд в проекты экологически чистой энергетики внутри страны и за рубежом в течение следующего десятилетия.

В конце мероприятия стороны согласились, что мировое сообщество должно активизировать общие усилия в области финансирования борьбы с изменением климата и должно объединить государственный и частный секторы новыми способами.