Представитель Японии обсудил в Пекине возможность встречи премьера Кисиды с Си Цзиньпином

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Секретарь Совета нацбезопасности Японии Такэо Акиба обсудил в Пекине с главой МИД КНР Ван И возможность встречи японского премьера Фумио Кисиды с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщило агентство "Киодо".

Японская сторона рассчитывает организовать встречу 16 ноября "на полях" саммита АТЭС в Сан-Франциско, сообщил агентству источник, "близкий к двухсторонним отношениям" между Японией и Китаем.

Переговоры, "на повестке дня которых, как полагают, стояла подготовка к встрече", продолжались более трех часов. По итогам Акиба заявил журналистам, что о встрече лидеров двух стран "ничего не решено", пишет "Киодо".

Стороны обменялись мнениями по вопросам, вызывающим озабоченность двух стран, обсудили международные и региональные проблемы.

Как сообщил МИД КНР, Ван на переговорах "изложил позицию и озабоченность Китая по таким вопросам, как сброс загрязненной воды с АЭС "Фукусима", Тайвань, вопросы истории, и подчеркнул, что Япония должна как можно скорее конкретными действиями продемонстрировать свое желание улучшить китайско-японские отношения".

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил на брифинге в четверг, что Пекин надеется, что Токио "выполнит свое заявление о стремлении к конструктивным и стабильным отношениям с Китаем" и "создаст условия и атмосферу", необходимые двум странам для проведения обменов на высоком уровне.