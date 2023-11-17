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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Премьер-министр Японии обсудил двустороннее сотрудничество с председателем КНР

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином выразил надежду на позитивное будущее двусторонних отношений, сообщают японские СМИ.

Согласно им, Кисида заявил в начале своих переговоров с Си Цзиньпином во время саммита АТЭС в Сан-Франциско, что обеим странам необходимо построить "стабильные и конструктивные" отношения.

"Международное сообщество находится на историческом поворотном этапе, когда конфронтация и сотрудничество переплетаются сложным образом", - приводятся в публикациях слова Кисиды.

"В этих условиях Япония и Китай, как соседи, имеющие общую долгую историю и прочное будущее, и как крупнейшие мировые державы, несут ответственность за содействие глобальному миру и процветанию, мы должны вместе общими силами открыть светлое будущее японо-китайских отношений", - сказал японский премьер.

В свою очередь, Си Цзиньпин заявил, что двусторонние связи должны быть "взаимовыгодными" и соответствовать новой эре.

Он добавил, что обеим странам необходимо "должным образом урегулировать разногласия" в интересах своих народов.

Как отмечают СМИ, в ходе встречи Кисида призовет китайского лидера к отмене полного запрета на импорт японских морепродуктов, введенного Пекином после того, как Япония начала сброс очищенных радиоактивных сточных вод с АЭС "Фукусима".

Токио рассматривает этот запрет как не имеющий научного обоснования.

Кроме того, Кисида выразит озабоченность Японии морской деятельностью Китая в Восточно-Китайском море, включая районы вблизи островов Сенкаку в префектуре Окинава.

Также, по данным СМИ, премьер-министр Японии призовет к освобождению японских граждан, задержанных в Китае по подозрению в шпионской деятельности.

Ранее в этот же день Кисида провел встречу с президентом Южной Кореи Юн Сок Елем, в ходе которой лидеры выразили надежду на дальнейшее углубление двустороннего сотрудничества по целому ряду областей.

"Мир стоит перед историческим поворотным моментом. И у меня есть твердое желание стремиться к единству, а не к разделению и конфликтам. Я верю, что Япония и Южная Корея могут работать вместе как партнеры", - заявил глава японского правительства.

Главы государств согласились, что будут стремиться поддерживать и укреплять "свободный и открытый" порядок в Индо-Тихоокеанском регионе.

Кисида и Юн Сок Ель также заявили, что будут работать в тандеме, чтобы справиться с конфликтом на Ближнем Востоке и на Украине.

Это уже седьмая встреча лидеров Японии и Южной Кореи в этом году. В то же время с председателем КНР Кисида встретился впервые за год.

Китай Си Цзиньпин Фумио Кисида Южная Корея Япония Юн Сок Ель
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