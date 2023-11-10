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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:22

Канада расширила список антироссийских санкций, включив в него ряд СМИ

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Власти Канады ввели новые антироссийские санкции, под которые попали девять человек и шесть компаний, сообщили в пятницу в канадском МИД.

Санкции введены, в частности, против газеты "Известия", "Парламентской газеты" и телеканала РЕН ТВ.

В пресс-релизе МИД Канады говорится, что попавшие под ограничения физлица и компании "входят в сеть, цель которой – распространять ложную информацию и пропаганду, которую они выставляют как мнения экспертов".

Глава МИД Мелани Жоли указала, что Канада вместе со своими партнерами продолжает "борьбу с российской дезинформацией".

Канада
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