Макрон принял приглашение Жапарова посетить Киргизию

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Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон принял приглашение Садыра Жапарова посетить Киргизию с визитом, сообщила в субботу пресс-служба киргизского лидера.

"Президент Киргизии Садыр Жапаров в рамках рабочего визита в Париж провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и пригласил его посетить с визитом республику. Приглашение с благодарностью принято", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе переговоров стороны обсудили актуальные направления киргизско-французского сотрудничества, а также перспективы дальнейшего взаимодействия.

Главы государств также выразили готовность наращивать двусторонние отношения и выводить их на уровень партнерства, в том числе в транспортной и торгово-экономической сферах.

Кроме того, стороны подчеркнули важность продолжения политического диалога для укрепления взаимовыгодного сотрудничества.