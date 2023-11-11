США и Индия договорились сотрудничать в сфере обороны по широкому кругу вопросов

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - США и Индия в ходе состоявшегося в Дели диалога в формате "2+2" достигли договоренностей о развитии сотрудничества в оборонной сфере по широкому кругу вопросов, сообщил Пентагон.

В диалоге приняли участие с американской стороны госсекретарь Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин, с индийской - главы МИД и Минобороны Субраманьям Джайшанкар и Раджнатх Сингх.

"Развивая динамику двусторонних отношений, четыре лидера договорились продолжать продвигать все элементы крупного оборонного партнерства", - говорится в сообщении Минобороны США.

На встречах с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и Джайшанкаром Остин обсудил приоритеты в двусторонних отношениях и вызывающие озабоченность глобальные события.

Остин "приветствовал точку зрения премьер-министра относительно шагов, которые Индия и Соединенные Штаты должны предпринять совместно, чтобы закрепить достижения крупного оборонного партнерства и продвигать свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион", отметили в Минобороны США.

В ходе встречи шефа Пентагона с Сингхом был принят к сведению "невероятный прогресс в реализации новой дорожной карты американо-индийского оборонно-промышленного сотрудничества", подписанной в июне.

Американский министр обороны "отметил намерение обеих стран заключить соглашение о совместном производстве бронированных машин пехоты".

Также обсуждалась "дальнейшая интеграция оборонно-промышленных экосистем США и Индии", стороны приветствовали усилия по повышению оперативной совместимости между вооруженными силами двух стран, в том числе посредством учений возрастающей сложности и географического охвата, говорится в релизе Пентагона.

Как сообщили по итогам диалога западные СМИ, Блинкен и Остин обсудили в Индии вопросы закупок американских вооружений для индийской армии.

В частности, речь шла о покупке американских двигателей для боевых самолетов индийских ВВС. Кроме того, стороны обсудили поставку американских беспилотников на сумму $3 млрд.

В публикациях также отмечается, что США предлагают поставить Индии бронетехнику, в Дели выразили интерес к такой идее.

Главы МИД и оборонных ведомств двух стран также обсудили Китай и конфликты на Украине и Ближнем Востоке, пишут СМИ.