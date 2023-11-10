Индия и США обсудили закупки американского вооружения для Дели

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин обсудили в пятницу в Дели вопросы закупок американских вооружений для индийской армии, сообщают западные СМИ.

В частности, стороны обсуждают идею покупки Индией американских двигателей для боевых самолетов индийских ВВС. Речь идет о соглашении между одним из подразделений General Electric и индийской Hindustan Aeronautics. В министерстве обороны Индии отметили, что по данной теме "мы завершаем согласование коммерческих и юридических вопросов".

Кроме того, речь идет о покупке Индией партии беспилотников у американской General Atomics. Сумма этой сделки оценивается в $3 млрд. В индийском оборонном ведомстве заявили, что ожидают выдачи разрешения на проведение сделки от ряда американских правительственных структур.

Также, как отмечают СМИ, США предлагают поставить Индии ряд видов бронетехники и в Дели выразили интерес к такой идее.

Кроме того, во время переговоров в формате "2+2" главы МИД и оборонных ведомств США и Индии обсудили Китай и конфликты на Украине и Ближнем Востоке, а также договорились укрепить связи в различных областях.

"Мы, Индия и США, продолжим углублять наше сотрудничество, улучшать взаимодействие во всех сферах: от новых технологий, до вопросов обороны", - приводятся в пятницу на сайте госдепа слова госсекретаря США Энтони Блинкена по итогам встреч.

Блинкен выразил благодарность Индии за то, что с первого дня конфликта между Израилем и ХАМАС Индия осуждала атаки группировки из сектора Газа и поддерживала Иерусалим.

Он также выразил надежду на то, что Индия разрешит свои разногласия с Канадой, возникшие в результате убийства лидера сикхской общины в канадской провинции Британская Колумбия Хардипа Сингха 18 июня. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо тогда заявил, что за этим может стоять индийское правительство.

Associated Press сообщает, что высокопоставленный индийский дипломат Винай Мохан Кватра заявил об обсуждении индийскими и американскими министрами отношений Дели и Пекина.

В свою очередь, в канцелярии премьер-министра Индии Нарендры Моди сообщили, что он провел встречу с Блинкеном и главой Пентагона Ллойдом Остином, во время которой они отметили прогресс в различных сферах двустороннего сотрудничества. Моди выразил удовлетворение в связи с углублением сотрудничества по различным направлениям.

Они также обменялись взглядами по различным региональным и глобальным вопросам, находящимся в сфере интересов обеих стран, в том числе по событиям в Западной Азии.

Ранее в госдепе США сообщали, что Блинкен и Моди обсудили конфликты на Украине и на Ближнем Востоке.

Между тем, Остин и его индийский коллега Раджнатх Сингх обсудили планы сотрудничества в оборонно-промышленной сфере и совместное производство оборонных систем.