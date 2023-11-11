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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Демонстранты в Брюсселе потребовали немедленного прекращения огня в Газе

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В Брюсселе около 21 тыс. демонстрантов, по данным полиции, приняли участие в субботу в "Европейском марше за Палестину", в ходе которого потребовали прекращения огня в секторе Газа, передает телеканал RTBF.

В коммюнике организаторов акции, которые заявляют, что участников было 45 тыс., говорится, что они вышли на улицы бельгийской столицы, чтобы "подтвердить важность уважения международного права, осудить европейское бездействие при происходящих в Палестине нарушениях международного права и потребовать срочного установления прекращения огня для спасения жизней".

Организаторами манифестации выступили около сорока ассоциаций гражданского общества, профсоюзы и неправительственные организации, в том числе Бельгийско-палестинская ассоциация, Союз еврейских прогрессистов Бельгии, Христианское рабочее движение и другие.

RTBF приводит последние данные министерства здравоохранения Газы, "контролируемого ХАМАС", согласно которым 11 тыс. 78 человек, в том числе 4 тыс. 506 детей, были убиты в результате израильских бомбардировок в секторе с начала военных действий, спровоцированных террористической атакой палестинского исламистского движения против Израиля 7 октября, в которой погибли, по израильским данным, 1 тыс. 200 человек.

Телеканал также напомнил, что Израиль объявил "тактическую паузу" в военных действиях и планирует создать два коридора для эвакуации мирного населения.

Хроника 07 октября – 11 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Евросоюз Бельгия Израиль сектор Газа ХАМАС
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