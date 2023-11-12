Боррель призвал к гуманитарным паузам в секторе Газа

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель высказал обеспокоенность Евросоюза углубляющимся гуманитарным кризисом в секторе Газа.

"ЕС присоединяется к призывам к немедленным паузам в боевых действиях и созданию гуманитарных коридоров, в том числе за счет увеличения пропускной способности пограничных переходов и выделенного морского маршрута, чтобы гуманитарная помощь могла безопасно доходить до населения Газы", - говорится в заявлении главы дипломатии ЕС, опубликованном в Брюсселе вечером в воскресенье.

Боррель подтвердил позицию ЕС о праве Израиля на самооборону в соответствии с международным законодательством и международным гуманитарным правом.

"ЕС призывает к непрерывному, быстрому, безопасному и беспрепятственному гуманитарному доступу для доставки помощи тем, кто в ней нуждается, посредством всех необходимых мер, включая гуманитарные коридоры и паузы для гуманитарных нужд. В этой связи мы приветствуем итоги гуманитарной конференции, состоявшейся 9 ноября в Париже", - отметил глава европейской дипломатии.

В его заявлении содержится призыв к ХАМАС о немедленном и безоговорочном освобождении всех заложников. По словам Борреля, крайне важно, чтобы Международный комитет Красного Креста получил доступ к заложникам.

"ЕС осуждает использование ХАМАС больниц и гражданских лиц в качестве живого щита. Гражданским лицам необходимо разрешить покинуть зону боевых действий. Эти боевые действия наносят серьезный ущерб больницам и причиняют ужасающие потери гражданскому населению и медицинскому персоналу. ЕС подчеркивает, что международное гуманитарное право предусматривает, что больницы, медицинские материалы и гражданские лица внутри больниц должны быть защищены", - заявил высокий представитель ЕС.

Он указал на то, что "больницы также должны быть немедленно снабжены самыми неотложными предметами медицинского назначения, а пациенты, нуждающиеся в неотложной медицинской помощи, должны быть безопасно эвакуированы". В этом контексте ЕС призывает Израиль проявлять максимальную сдержанность, чтобы обеспечить защиту гражданского населения.

"ЕС и его государства-члены будут продолжать тесно сотрудничать с международными партнерами, ООН и другими агентствами, а также странами региона, чтобы обеспечить устойчивый поток помощи и облегчить доступ к пище, воде, медицинской помощи, топливу и жилью", - заверил Боррель.