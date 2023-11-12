Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Боррель призвал к гуманитарным паузам в секторе Газа

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель высказал обеспокоенность Евросоюза углубляющимся гуманитарным кризисом в секторе Газа.

"ЕС присоединяется к призывам к немедленным паузам в боевых действиях и созданию гуманитарных коридоров, в том числе за счет увеличения пропускной способности пограничных переходов и выделенного морского маршрута, чтобы гуманитарная помощь могла безопасно доходить до населения Газы", - говорится в заявлении главы дипломатии ЕС, опубликованном в Брюсселе вечером в воскресенье.

Боррель подтвердил позицию ЕС о праве Израиля на самооборону в соответствии с международным законодательством и международным гуманитарным правом.

"ЕС призывает к непрерывному, быстрому, безопасному и беспрепятственному гуманитарному доступу для доставки помощи тем, кто в ней нуждается, посредством всех необходимых мер, включая гуманитарные коридоры и паузы для гуманитарных нужд. В этой связи мы приветствуем итоги гуманитарной конференции, состоявшейся 9 ноября в Париже", - отметил глава европейской дипломатии.

В его заявлении содержится призыв к ХАМАС о немедленном и безоговорочном освобождении всех заложников. По словам Борреля, крайне важно, чтобы Международный комитет Красного Креста получил доступ к заложникам.

"ЕС осуждает использование ХАМАС больниц и гражданских лиц в качестве живого щита. Гражданским лицам необходимо разрешить покинуть зону боевых действий. Эти боевые действия наносят серьезный ущерб больницам и причиняют ужасающие потери гражданскому населению и медицинскому персоналу. ЕС подчеркивает, что международное гуманитарное право предусматривает, что больницы, медицинские материалы и гражданские лица внутри больниц должны быть защищены", - заявил высокий представитель ЕС.

Он указал на то, что "больницы также должны быть немедленно снабжены самыми неотложными предметами медицинского назначения, а пациенты, нуждающиеся в неотложной медицинской помощи, должны быть безопасно эвакуированы". В этом контексте ЕС призывает Израиль проявлять максимальную сдержанность, чтобы обеспечить защиту гражданского населения.

"ЕС и его государства-члены будут продолжать тесно сотрудничать с международными партнерами, ООН и другими агентствами, а также странами региона, чтобы обеспечить устойчивый поток помощи и облегчить доступ к пище, воде, медицинской помощи, топливу и жилью", - заверил Боррель.

Хроника 07 октября – 12 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Жозеп Боррель Евросоюз Израиль сектор Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Два израильских истребителя нанесли удар по объектам в сирийской провинции Деръа

Два израильских истребителя нанесли удар по объектам в сирийской провинции Деръа

США сообщили о гибели пятерых военных в авиакатастрофе над Средиземным морем

В Париже десятки тысяч людей вышли на акцию против антисемитизма

В Париже десятки тысяч людей вышли на акцию против антисемитизма

В Финляндии подтвердили запрет на въезд в страну из России на велосипедах

В Финляндии подтвердили запрет на въезд в страну из России на велосипедах

В Испании проходят протесты против пакта социалистов с каталонскими националистами

В Испании проходят протесты против пакта социалистов с каталонскими националистами
Обострение палестино-израильского конфликта

МЧС России сообщило о начале эвакуации россиян из сектора Газа

МЧС России сообщило о начале эвакуации россиян из сектора Газа

Что случилось этой ночью: воскресенье, 12 ноября

Обострение палестино-израильского конфликта

Нетаньяху призвал Запад поддержать Израиль

Нетаньяху призвал Запад поддержать Израиль

Законопроект по преодолению шатдауна разрабатывают в палате представителей США

Обострение палестино-израильского конфликта

Нетаньяху выступил против контроля ООП над сектором Газа

Нетаньяху выступил против контроля ООП над сектором Газа
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });