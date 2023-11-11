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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Израильские военные заявили, что не осаждают больницу в Газе

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил на брифинге в субботу, что израильские военные не осаждают больницы Аш-Шифа на севере сектора Газа, сообщает The Times of Israel.

"Сегодня из Газы поступило много дезинформации. Никакой осады больницы нет", - подчеркнул Хагари.

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"ХАМАС лжет о том, что происходит в больницах. Уже вчера они поспешили обвинить нас в нападении на больницу Аш-Шифа. Мы проверили наши системы: там был неудачный запуск ракет со стороны террористических организаций в анклаве", - добавил представитель ЦАХАЛ.

Кроме того, Хагари вновь призвал пациентов, сотрудников больниц сектора Газа и всех мирных жителей с севера анклава эвакуироваться на юг.

7 октября базирующаяся в Газе палестинская радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ ЦАХАЛ начал военную операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов в секторе Газа превысило 11 тыс. человек.

Накануне сообщалось, что израильские танки окружили больницу Аль-Наср в Газе. Ее директор Мустафа аль-Калут заявил, что медицинское учреждение подверглось бомбардировке. По его словам, больница "полностью окружена", что делает невозможным эвакуацию персонала, пациентов и укрывающихся там мирных жителей.

Также ударам подверглись как минимум две другие больницы на севере анклава, в частности лечебница Аль-Шифа в городе Газа. Представитель Всемирной организации здравоохранения подтвердил, что медучреждение "подверглось бомбардировке".

Израиль ЦАХАЛ сектор Газа ХАМАС Аль-Шифа
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