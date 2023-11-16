Разногласия между США и Израилем относительно будущего сектора Газа растут

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Чиновники администрации США все больше расходятся во мнениях с правительством премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по поводу того, как идет военное наступление на ХАМАС и о том, как две страны представляют себе будущее Газы, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на американских чиновников.

"Мы обеспокоены тем, что они (израильтяне - ИФ) не делают все возможное для уменьшения жертв среди гражданского населения", - сказал один из чиновников администрации США.

Кроме того, отмечает телеканал, трения возникают из-за вопроса, кто будет управлять палестинским анклавом после того, как Израиль завершит свое военное наступление.

"Между США и Израилем назревает разрыв в том, где мы будем через месяц или два", - сказал один бывший американский чиновник.

Хотя США и Израиль пытались публично выступить единым фронтом, раскол стал очевиден после того, как Нетаньяху на прошлой неделе заявил, что Израиль будет играть роль в обеспечении безопасности в Газе в течение неопределенного периода.

В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не примут никаких предложений о повторной оккупации сектора Газа или блокаде анклава.

Как сообщает телеканал, чиновники администрации президента США Джо Байдена также настороженно относятся к выдвигаемой бывшими израильскими чиновниками идее создать сильно укрепленную "буферную зону" на севере Газы для защиты Израиля от любого будущего нападения из Газы.

Представители администрации США заявили, что создание буферной зоны, контролируемой Израилем, внутри Газы означало бы сокращение территории анклава, что Белый дом считает неприемлемым.

"США в принципе заявили, что не должно быть никакого перемещения палестинцев из Газы. Мы не убеждены, что это лучший путь продвижения вперед", - сказал второй высокопоставленный чиновник администрации.