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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Польские перевозчики планируют заблокировать последний открытый КПП на границе с Украиной

Акции поляков поддержали в Словакии

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Протесты польских дальнобойщиков и присоединившихся к ним сельхозпроизводителей на границе с Украиной со следующей недели могут затронуть последний пока полностью функционирующий КПП "Медыка" (Подкарпатское воеводство), сообщают польские СМИ.

СМИ приводят слова одного из организаторов протестов Рафала Меклера, согласно которым встреча между представителями Польши, Украины и ЕС, на которой обсуждался протест, никаких удовлетворительных результатов не принес.

Еще один организатор протестов Томаш Бучек заявил, что со следующей недели польские сельхозпроизводители намерены заблокировать КПП "Медыка".

К протесту польских перевозчиков присоединились и их коллеги из Словакии. Уже в четверг они планируют начать блокаду границы с Украиной в районе населенного пункта Вышне Немецке. Там их также поддержат и поляки.

Польские перевозчики с 6 ноября протестуют на трех КПП на границе с Украиной, требуя от властей ограничить конкуренцию со стороны украинских компаний.

Сообщалось, что протестующие на КПП в Дорохуске, в Гребенне (оба – Люблинское воеводство) и в Корчовой (Подкарпатское воеводство) выдвигают властям несколько требований, основное из которых – ограничение несправедливой конкуренции со стороны украинских перевозчиков.

В Дорохуске и Гребенне дальнобойщики пропускают каждый час по одной фуре в каждую сторону, а в Корчовой перекрыто движение грузового транспорта лишь в сторону Украины, при этом легковой автотранспорт и автобусы проезжают беспрепятственно.

Кроме того, участники акций без проблем пропускают автомобили различных служб, гуманитарные грузы и военный транспорт.

Польша Украина Словакия ЕС
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