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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:04

Лукашенко поручил импортозаместить в Белоруссии производство золотых мерных слитков

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения в пятницу гомельского ювелирного завода "Кристалл" поручил импортозаместить производство золотых мерных слитков и диверсифицировать закупку алмазов. Об этом сообщает его пресс-служба.

"Мы все можем для Нацбанка сделать? Значит, со следующего года, да и в этом году чтобы мы ничего из Швейцарии не ввозили", - сказал он и потребовал окончательно заместить импорт золотых мерных слитков.

Для гомельского "Кристалла" производство мерных слитков из золота для Министерства финансов стало новым направлением. В дальнейшем ведомство продает их субъектам хозяйствования, банкам и другим кредитно-финансовым организациям Белоруссии. Ранее слитки поставлялись в Белоруссию из стран Западной Европы.

Также Лукашенко поручил диверсифицировать поставки алмазов. По словам гендиректора предприятия Руслана Сорокового, сырье завод закупает в основном в России, но сейчас начинает сотрудничать и с Зимбабве.

"В этом плане мы вам будем помогать и подталкивать. Они идут нам навстречу. В одну корзину яйца класть не надо", - заявил президент.

Гомельский ювелирный "Кристалл" был образован в 1972 году как один из семи одноименных заводов в СССР. Сегодня деятельность продолжают только два предприятия - в Гомеле и Смоленске.

"В 1993 году после развала Советского Союза встал вопрос о загрузке производства. То, что сегодня алмазообработка еще точечно есть где-то за пределами Индии (сегодня более 90% всей алмазообработки - это Индия), в том числе в Беларуси, - это исключительно благодаря тому, что на вашем уровне принимались решения. Сохранив алмазообработку, мы впервые в республике за счет собственных средств создали ювелирное производство, которое позволяет производить более маржинальную продукцию. Сегодня алмазообработка у нас занимает 20%, а ювелирка - 80%", - сказал Сороковой.

Александр Лукашенко Гомель Зимбабве Швейцария Белоруссия Кристалл
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