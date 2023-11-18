Жертвами израильского удара по городу на юге Газы стали не менее 26 человек

Последствия ударов по Хан-Юнису Фото: Ahmad Hasaballah/Getty Images

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В результате авиаудара армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа погибли 26 человек, большинство из них дети, сообщило палестинское информагентство WAFA.

Оно информирует, что целями ударов израильской авиации стали также объекты на севере анклава, в частности, лагерь палестинских беженцев Джабалия и район вокруг индонезийской больницы в Бейт-Лахии.

Кроме того, с помощью беспилотника был нанесен удар по штаб-квартире движения ФАТХ в лагере беженцев Балата в Наблусе на севере Западного берега Иордана, погибли несколько человек.

В свою очередь, ЦАХАЛ сообщает об авиаударах по объектам "Хезболлы" на юге Ливана в ответ на ракетный обстрел Израиля, а также по ракетному полигону, который использовался для атак на израильские позиции в районе Хар-Дов.

Кроме того, по данным ЦАХАЛ, система противовоздушной обороны перехватила ракету класса "земля-воздух", выпущенную из Ливана по израильскому беспилотнику.