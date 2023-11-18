Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:06

Жертвами израильского удара по городу на юге Газы стали не менее 26 человек

Жертвами израильского удара по городу на юге Газы стали не менее 26 человек
Последствия ударов по Хан-Юнису
Фото: Ahmad Hasaballah/Getty Images

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В результате авиаудара армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа погибли 26 человек, большинство из них дети, сообщило палестинское информагентство WAFA.

Оно информирует, что целями ударов израильской авиации стали также объекты на севере анклава, в частности, лагерь палестинских беженцев Джабалия и район вокруг индонезийской больницы в Бейт-Лахии.

Кроме того, с помощью беспилотника был нанесен удар по штаб-квартире движения ФАТХ в лагере беженцев Балата в Наблусе на севере Западного берега Иордана, погибли несколько человек.

В свою очередь, ЦАХАЛ сообщает об авиаударах по объектам "Хезболлы" на юге Ливана в ответ на ракетный обстрел Израиля, а также по ракетному полигону, который использовался для атак на израильские позиции в районе Хар-Дов.

Кроме того, по данным ЦАХАЛ, система противовоздушной обороны перехватила ракету класса "земля-воздух", выпущенную из Ливана по израильскому беспилотнику.

Хроника 07 октября – 18 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ЦАХАЛ сектор Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 18 ноября

Страны АТЭС выступили за свободу торговли и инвестиций в АТР

Страны АТЭС выступили за свободу торговли и инвестиций в АТР

Оверчук заявил о достижении консенсуса на саммите АТЭС

Делегацию РФ на саммите АТЭС в Сан-Франциско поприветствовал Байден

От ЕК потребуют сократить срок соглашения о либерализации перевозок с Украиной

От ЕК потребуют сократить срок соглашения о либерализации перевозок с Украиной

Пашинян приглашен на неформальный саммит СНГ в Петербурге

Чехия просит ЕС продлить разрешение на импорт продукции НЛМК до 2028 года

Чехия просит ЕС продлить разрешение на импорт продукции НЛМК до 2028 года
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль согласится лишь на краткое прекращение огня для освобождения заложников

Израиль согласится лишь на краткое прекращение огня для освобождения заложников

Что произошло за день: пятница, 17 ноября

США ввели санкции против семи человек и группировки в Ираке за связи с Ираном

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });