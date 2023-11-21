Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

В Абхазии берут под контроль деятельность зарубежных НПО

Эти структуры, считают в Сухуме, мешают развитию абхазско-российских отношений

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Президент Абхазии Аслан Бжания внес изменения в указ от 2019 года, регулирующий реализацию программ иностранных неправительственных и международных организаций в республике.

"Президент республики подписал указ о внесении изменений во "Временное положение о порядке реализации программ (проектов) иностранных неправительственных и международных организаций на территории Абхазии", - сообщает пресс-служба главы республики во вторник.

На прошлой неделе глава МИД Абхазии Инал Ардзинба, анонсируя подписание указа, заявлял, что республика будет закрыта для международных НПО, стремящихся оказать негативное воздействие на российско-абхазские отношения.

В миреАбхазия запретит деятельность организаций, негативно влияющих на ее связи с РФЧитать подробнее

Документ, по его словам, внесет изменения в регулирование деятельности международных неправительственных организаций в стране.

"Этот комплекс мер направлен на обеспечение прозрачности их деятельности, защиту нашего суверенитета и национальной безопасности", - сказал Ардзинба.

Глава МИД считает, что некоторые западные организации пытаются влиять через НПО на внешнюю и внутреннюю политику в Абхазии.

"При этом отдельные структуры реализуют, действительно, важные проекты, мы это понимаем, и надеемся на то, что благородные проекты останутся гуманитарными, не будут переходить в политическую плоскость и угрожать национальной безопасности нашей страны", - подчеркнул Ардзинба.

Согласно изданному указу, иностранные неправительственные и международные организации отныне должны указывать наименование некоммерческой организации, зарегистрированной на территории Абхазии, которую планируют привлекать для реализации своих программ и проектов.

Также НПО обязаны указывать каждое реализуемое мероприятие и объем его финансирования.

Организации также должны будут сдавать промежуточные отчеты о реализации программы (проекта) за каждый календарный квартал.

Аслан Бжания Абхазия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Еврокомиссия опубликовала результаты пересмотра финпомощи ЕС Палестине

Еврокомиссия опубликовала результаты пересмотра финпомощи ЕС Палестине
Обострение палестино-израильского конфликта

Axios сообщило о двух этапах обсуждаемой сделки ХАМАС и Израиля

Обострение палестино-израильского конфликта

Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах об освобождении заложников ХАМАС

Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах об освобождении заложников ХАМАС

Зарубежные инвесторы вывели с рынка акций КНР 75% средств, вложенных в январе-июле

Зарубежные инвесторы вывели с рынка акций КНР 75% средств, вложенных в январе-июле
Обострение палестино-израильского конфликта

МИД Катара сообщил о значительном приближении к сделке по заложникам

МИД Катара сообщил о значительном приближении к сделке по заложникам

Столтенберг и Вучич обсудили возможное возобновление военных учений НАТО и Сербии

Обострение палестино-израильского конфликта

Военные Израиля окружили город Джебалия на севере сектора Газа

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });