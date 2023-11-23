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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:43

Власти штата Нью-Йорк не рассматривают взрыв на границе США и Канады как теракт

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор американского штата Нью-Йорк Кэти Хокул не видит признаков теракта в инциденте на Радужном мосту, соединяющем ее штат с канадской провинцией Онтарио.

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"Исходя из того, что мы знаем к этому моменту (...) относительно данной аварии, нет никаких признаков террористической деятельности", - сообщила Хокул на пресс-конференции.

Губернатор также пояснила, что водитель ехал на "чрезвычайно высокой скорости", прежде чем машина врезалась в разделительную полосу.

Хокул подтвердила, что погибли двое - водитель и его пассажир. Водитель, по ее словам, был жителем штата Нью-Йорк, его машина "полностью сожжена".

По данным источника газеты The New York Times, следователи установили, что инцидент не связан с терроризмом, и не обнаружили взрывных устройств.

По словам источника, водитель был игроком в казино, часто пересекал американо-канадскую границу и не имел криминального прошлого. Он и его пассажир были американцами.

В свою очередь, телеканал CNN отмечает, что сейчас возобновляется движение по мосту Льюистон-Квинстон, одному из четырех, соединяющих Канаду и США в этом районе. Все они, включая Радужный, были закрыты сразу после происшествия.

Как сообщалось, на месте взрыва работают сотрудники ФБР.

Накануне автомобиль сильно разогнался на Радужном мосту, и водитель, видимо, не справился с управлением. В итоге машина взорвалась близ пограничного КПП. Что именно спровоцировало взрыв, пока не установлено.

Двое находившихся в машине погибли. Сотрудник пограничной службы получил неопасные для жизни ранения.

Нью-Йорк США Канада
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