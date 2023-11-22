Два человека погибли в результате взрыва на мосту между США и Канадой

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Два человека погибли в результате взрыва на американской стороне Радужного моста, соединяющего США и Канаду через Ниагарский водопад. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что на приграничном КПП взорвался автомобиль. Из-за этого были закрыты четыре погранперехода, а в международном аэропорту Буффало Ниагара начали осматривать все машины и предупредили пассажиров о дополнительных проверках.

Сотрудники ФБР работают на месте взрыва автомобиля на Радужном мосту, сообщает Fox News. При этом, по данным источников телеканала, не исключается, что речь может идти о попытке теракта.

Предполагается, что в машине, ехавшей из США в Канаду была взрывчатка. Автомобиль на мосту сильно разогнался, потом, видимо, водитель не справился с управлением. В итоге машина взорвалась близ пограничного КПП. Что именно спровоцировало взрыв, следователи пока не установили.

Двое находившихся в машине человек погибли. Сотрудник пограничной службы получил неопасные для жизни ранения.

Президент США Джо Байден и премьер Канады Джастин Трюдо проинформированы о произошедшем. Трюдо заявил, что на всех пограничных переходах Канады введут дополнительные меры безопасности.

Радужный мост соединяет американский штат Нью-Йорк и канадскую провинцию Онтарио.