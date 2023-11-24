Армения может направить выплаты за непоставленное Россией оружие на погашение госдолга перед РФ

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Сумма, выплаченная за российское оружие, которое не было доставлено в Армению, может пойти на погашение государственного долга страны перед Россией, сообщил в пятницу премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Конечно, такие проблемы есть. Должен вам сообщить, что идут дискуссии о механизмах решения этой проблемы. Одним из вариантов может стать уменьшение размера суммы задолженности республики Армения перед Российской Федерацией. Это не единственный вариант", - отметил Пашинян, отвечая на один из вопросов в прямом эфире во время общения с согражданами и представителями армянской диаспоры.

По его словам, Россия настроена решить этот вопрос в рабочем порядке.