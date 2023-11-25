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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:06

Россиянка пострадала в ДТП с туристическим автобусом в Белоруссии

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Туристический автобус, следовавшим по маршруту Санкт-Петербург-Витебск, попал в аварию в Витебской области, среди пострадавших - россиянка.

"По предварительной информации, в результате ДТП пострадала гражданка России 1950 года рождения. Она была доставлена в Витебскую областную клиническую больницу с закрытым переломом верхней челюсти и после оказания необходимой медицинской помощи направлена на амбулаторное лечение", - сообщили в посольстве РФ в Белоруссии в субботу.

Как говорится в сообщении, российские дипломаты находятся в постоянном контакте с профильными ведомствами и медицинскими организациями Витебской области и в случае необходимости готовы оказать пострадавшей россиянке всю необходимую помощь.

Авария произошла вечером 24 ноября в Городокском районе Витебской области. Столкнулись фура и белорусский туристический автобус. По данным МЧС Белоруссии, в автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. Шесть пассажиров и водитель доставлены в больницу в Витебске. Остальные пассажиры направлены по месту жительства.

Белоруссия Петербург Витебск
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