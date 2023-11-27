Китай проводит учения для укрепления границы с Мьянмой

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Народно-освободительная армия Китая (НОАК) продолжает учения на юге КНР, одна из их целей – проверить готовность военных обеспечить безопасность границы с Мьянмой, сообщают в понедельник западные СМИ.

27 октября альянс антиправительственных группировок начал масштабное наступление на северо-востоке Мьянмы в штате Шан, граничащем с КНР. Власти Китая призывали стороны конфликта остановить боевые действия и не ставить под угрозу безопасность жителей пограничных районов Китая.

Учения НОАК начались 25 ноября, должны завершиться во вторник. Военнослужащие в том числе проводили боевые стрельбы.

В Южном командовании театра военных действий НОАК ранее отмечали, что также цель учений – проверить маневренность и боеспособность сил, приписанных этому военному округу.

За день до начала учений НОАК конвой, перевозивший товары из КНР в Мьянму, подвергся нападению в мьянманском городе Мусхэ – в крупном пункте приграничной торговли двух стран. Военные Мьянмы обвинили в нападении повстанцев, антиправительственные силы обвинения отрицали.

Альянс повстанцев ранее утверждал, что взял под контроль пограничный переход в Мусхэ, захватил несколько городов на северо-востоке страны. В повстанческой "Армии национального освобождения Таанг" в понедельник заявили, что их бойцы атаковали еще два военных поста в штате Шан.

Мьянма играет важную роль в реализации инициативы КНР "Один пояс – один путь" в Юго-Восточной Азии. В частности, планируется создание крупной железнодорожной ветки между китайской провинцией Юньнань и портом Кьяукпью на юго-западном побережье Мьянмы.