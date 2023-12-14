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ХроникаПутин: "Прямая линия" - 2023Обновлено в 18:09

Военные и повстанцы Мьянмы договорились в Китае о прекращении огня

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Военные власти Мьянмы и альянс повстанцев при посредничестве КНР согласились на временное прекращение огня, пишет South China Morning Post со ссылкой на МИД Китая.

"Китай надеется, что стороны проявят максимум сдержанности и вместе добьются плавной стабилизации ситуации в Мьянме", - говорится в заявлении ведомства.

Переговоры, позволившие добиться таких результатов, прошли недавно на территории Китая. Однако в МИД КНР иных подробностей не сообщили.

11 декабря власти Мьянмы сообщили о встрече с представителями повстанцев и другими участниками конфликта в стране, упомянули возможность еще одной встречи до конца года. Однако в среду альянс повстанцев выступил с заявлением о намерении продолжить борьбу против военных Мьянмы, не упомянув ни мирные переговоры, ни возможное перемирие.

27 октября альянс антиправительственных группировок в составе "Армии национального демократического альянса Мьянмы", "Армии национального освобождения Таанг" и "Армии Аракана" начал масштабное наступление на северо-востоке Мьянмы в штате Шан, граничащем с КНР. Бои также шли в штате Ракхайн, в штатах Кая и Карен на границе с Таиландом, в центральной области Сикайн. Повстанцы захватили более 200 военных объектов, несколько городов в Шане и Ракхайне.

Мьянма играет важную роль в реализации инициативы КНР "Один пояс - один путь" в Юго-Восточной Азии. В частности, планируется создание крупной железнодорожной ветки между китайской провинцией Юньнань и портом Кьяукпью на юго-западном побережье Мьянмы.

Китай Мьянма МИД
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