Израиль уведомил ХАМАС о возможности продления режима прекращения огня

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Израиль заявил палестинскому движению ХАМАС о возможности продления паузы в боевых действиях в секторе Газа. Об этом сообщает египетская газета "Аль-Ахрам" со ссылкой на представителя израильского правительства Эйлона Леви.

"Движение ХАМАС оповестили о наличии варианта продления (перемирия - ИФ)", - заявил Леви.

Он подчеркнул, что Израиль рассчитывает вернуть из сектора Газа еще 50 заложников. Таким образом, перемирие могут продлить еще на пять дней, учитывая, что, согласно договоренностям между сторонами, ХАМАС должен освобождать 10 заложников каждый дополнительный день перемирия.

"Как только истечет этот период, Израиль продолжит полномасштабные действия в Газе", - добавил Леви.

В свою очередь в канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху сообщили, что переговоры по дальнейшему освобождению заключенных продолжаются.

"Переговоры по списку тех, кого освободят следующими в рамках плана по обмену, продолжаются", - говорится в заявлении канцелярии премьера.

Со своей стороны, глава информационной службы Египта Диаа Рашван заявил, что Каир и Доха – посредники в перемирии – близки к тому, чтобы Израиль и ХАМАС договорились о продлении паузы в боевых действиях еще на два дня.

"В период продления 10 удерживаемых израильтян и 30 палестинцев освободят завтра и в среду", - приводит The Times of Israel слова Рашвана.

Он добавил, что позднее в понедельник ХАМАС планирует освободить еще 11 израильских заложников.

По данным издания, Израиль за первые дни перемирия освободил 117 палестинских заключенных. Ожидается, что в понедельник отпустят еще около 40.

В соглашении между сторонами, одобренном израильским кабинетом министров, максимальный срок перемирия – 10 дней, за которые Израиль отпустит 300 заключенных. Для нового перемирия необходимо проведение очередного голосования израильских министров.

Понедельник – последний день из четырех, в которые проходят обмены израильтян, находящихся в заложниках в секторе Газа, на заключенных в израильских тюрьмах палестинцев. Договоренности начали выполнять 24 ноября.