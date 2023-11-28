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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

ЕК предложила продлить на год чрезвычайные меры в энергетике Евросоюза

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) объявила во вторник о своем предложении продлить в Евросоюзе меры чрезвычайной ситуации в энергетике на один год.

"Сегодня комиссия предложила Совету ЕС продлить ряд чрезвычайных мер для Евросоюза, которые были введены в прошлом году для решения энергетического кризиса", - говорится в коммюнике ЕК, опубликованном в Брюсселе.

"Хотя положение ЕС в этом году гораздо лучше, а инструменты антикризисного управления доказали свою эффективность в успокоении рынков и обеспечении стабильных поставок, продление еще на 12 месяцев обеспечит дополнительную гарантию, поскольку глобальные энергетические рынки остаются напряженными", - объясняют в Еврокомиссии эту инициативу.

В ЕК напоминают, что данные меры включают в себя регламент, который содержит положения о прозрачности рынка СПГ и применяемых по умолчанию правилах проявления солидарности в случае дефицита, механизме рыночной коррекции и чрезвычайных правилах, связанных с ускорением выдачи разрешений на проекты возобновляемой энергетики.

"Усиление устойчивости рынка при одновременном ускорении перехода к чистой энергетике и обеспечение надежных поставок энергии остается главным приоритетом комиссии, поскольку в большинстве частей Европы уже начался отопительный сезон", - отмечается в сообщении ЕК.

В нем уточняется, что предлагаемое продление теперь требует одобрения Совета ЕС квалифицированным большинством.

Еврокомиссия ЕК ЕС Евросоюз
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