В Евросоюзе продлят сроки чрезвычайных мер энергетической безопасности

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Совет ЕС по энергетике достиг политического соглашения государств-членов о продлении срока действия трех постановлений, рассчитанных на чрезвычайные ситуации.

"Это позволит нам обеспечить стабилизацию энергетических рынков, смягчить последствия кризиса и защитить граждан ЕС от чрезмерно высоких цен на энергоносители", - заявила вице-премьер и министр по вопросам экологического перехода председательствующей в Совете ЕС Испании Тереса Рибера.

В коммюнике Совета ЕС напоминается, что чрезвычайные меры были приняты в 2022 году после начала военных действий на Украине, "чтобы укрепить солидарность между государствами-членами, ускорить внедрение возобновляемых источников энергии и защитить граждан ЕС от чрезмерно высоких цен на энергоносители".

Это, во-первых, регламент, "укрепляющий солидарность посредством лучшей координации закупок газа, надежных ценовых ориентиров и обмена газом через границы". Он включает "временные чрезвычайные меры, призванные снизить высокие цены на энергоносители и повысить безопасность поставок газа". Министры энергетики согласились продлить его действие еще на один год, до 31 декабря 2024 года.

Второе постановление определяет основу для ускорения внедрения возобновляемых источников энергии. Оно направлено "на решение энергетического кризиса, снижение зависимости ЕС от российского ископаемого топлива, дальнейшее продвижение климатических целей ЕС путем ускорения процесса выдачи разрешений и внедрение проектов возобновляемой энергетики. Это постановление применяется с 30 декабря 2022 года сроком на 18 месяцев. Министры договорились продлить период применения некоторых измененных положений постановления до 30 июня 2025 года.

Третий регламент, посвящен "механизму рыночной коррекции для защиты граждан и экономики ЕС от чрезмерно высоких цен, устанавливает систему временных мер для предотвращения скачков чрезмерно высоких цен на газ в ЕС, которые не отражают цены на мировом рынке". Это постановление применяется с 1 февраля 2023 года сроком на один год. Достигнута договоренность продлить его еще на один год, до 31 января 2025 года.

Теперь Совет ЕС должен принять посредством письменной процедуры официальные постановления о продлении регламентов, после чего они будут опубликованы в "Официальном журнале" ЕС и вступят в силу сразу после истечения срока действующих правил.

Еврокомиссия представила предложения по этим трем регламентам в ноябре 2022 года в соответствии со статьей 122 Договора о функционировании ЕС, рассчитанной на чрезвычайные ситуации.