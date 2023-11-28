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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

США планируют масштабную модернизацию ядерного потенциала

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - США планируют провести модернизацию ряда ядерных боеприпасов, а также произвести новые, следует из данных доклада Национального управления по ядерной безопасности (NNSA) Конгрессу.

В частности, предполагается выпустить 80 плутониевых сердечников для ядерных боезарядов, модернизировать боеголовку W80-4 для оснащения крылатых ракет морского базирования Tomahawk, создать ядерную боеголовку W87-1 для разрабатываемой межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel, боеголовку W93 для баллистических ракет перспективных подводных лодок класса Columbia, модернизировать головные части W88 для нынешних стратегических подлодок класса Ohio, а также продолжить производство авиабомб B61-12.

В докладе также говорится, что ВВС США получили новые ядерные авиабомбы B61-12. Сейчас ими оснащаются стратегические бомбардировщики B-2 Spirit.

B61-12 предназначена для модернизации и замены существующих старых ядерных авиабомб B61-3/-4. Она обладает несколькими вариантами меньшей и средней мощности (0,3-50 килотонн). Однако меньшая мощность компенсируется за счет хвостового оперения, которое делает авиабомбу управляемой и более точной, что позволяет не спускать её с парашютом, а сбрасывать заряд с самолёта, летящего на большой высоте. Бомба автономно планирует в сторону цели многие километры, в случае необходимости "подруливая" к ней.

Сейчас на шести действующих базах в пяти европейских странах и Турции размещены примерно 100 ядерных тактических авиабомб B61 в подземных хранилищах.

Конгресс США NNSA
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