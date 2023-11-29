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Инвестор Чарльз Мангер, давний деловой партнер Баффета, умер в возрасте 99 лет

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Известный инвестор и вице-председатель инвесткомпании Berkshire Hathaway Inc. Чарльз Мангер, которого часто называли "правой рукой" Уоррена Баффета, умер в возрасте 99 лет.

В сообщении Berkshire говорится, что Мангер скончался во вторник в одной из калифорнийских больниц.

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"Berkshire Hathaway не смогла бы достичь своего нынешнего статуса без вдохновения, мудрости и участия Чарли", - сказал 93-летний Баффет, слова которого приводятся в сообщении компании.

Мангер, давний партнер Баффета, был одним из крупнейших акционеров Berkshire. Его доля в компании оценивается в $2,2 млрд, а все состояние - в $2,6 млрд, по данным Forbes.

1 января 2024 года Мангеру исполнилось бы 100 лет.

Чарльз Мангер Уоррен Баффет Berkshire Hathaway
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